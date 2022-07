Une autre vision des choses

Coup de blues? Déprime? Chaque mercredi, nous vous proposons quelques minutes de pur plaisir à savourer sur YouTube, Dailymotion et autres plateformes. Pour retrouver la pêche quand le moral est en berne. Les vacances sont là et, normalement, on ne devrait pas avoir besoin de petits coups de pouce pour se faire du bien. Sauf que les grosses chaleurs assomment un peu, le covid refait des siennes, les prix continuent à monter et, dans les aéroports, on ne sait plus où donner de la tête entre vols annulés, grèves, pertes de bagages et engorgements à l’enregistrement.