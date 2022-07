Réforme fiscale: le ministre des Finances s’inspirera des propositions des experts, Bouchez est furieux

Après les propositions grand-angle des experts, Vincent Van Peteghem a confirmé : son projet de réforme fiscale, très attendu, atterrira sous peu sur la table du gouvernement. On y est presque. Mais ça part mal dans la coalition : Georges-Louis Bouchez… dézingue le rapport des experts.

On sait le sort des mesures de soutien au pouvoir d’achat : renvoyées à octobre prochain après un rapport d’experts en bonne et due forme. Quid de la réforme fiscale ? Là aussi, les experts ont fait le job. Au nom de ses compères d’un peu toutes les universités, Mark Delanote (UGent) a présenté le rapport scientifique sur le sujet, mardi, lors du symposium consacré à la réforme fiscale organisé par le Service public fédéral (SPF) Finances à Bruxelles, boulevard Pacheco. Dans le même temps, un groupe de chercheurs (Saint-Louis et Louvain) consacrant ses investigations à la fiscalité verte préconise l’instauration d’une taxe carbone, aussi de taxer les engrais, les pesticides, la viande.