Le Mont-Blanc aussi subit le changement climatique

Douze personnes sont encore portées disparues suite à l’effondrement, dimanche, d’une partie du glacier de la Marmolada, le plus grand des Dolomites. Les chances de les retrouver vivantes sont minimes mais des hélicoptères et des drones ont été dépêchés sur place en renfort. Pour l’heure, le bilan de la catastrophe fait toujours état de sept morts et huit blessés, des touristes venus goûter aux plaisirs de l’altitude.

Point culminant de l’Europe, le Mont-Blanc attire depuis toujours les touristes en masse. En été comme en hiver. Le changement climatique, il le subit lui aussi. Au point qu’il faille le préserver en interdisant ou en régulant l’accès à certaines voies ? Du côté français et suisse du géant des Alpes, on ne voit pas les choses de la même façon.