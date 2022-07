Les trésors aztèques au palais bruxellois de Charles Quint

Le Palais du Coudenberg accueille l’exposition « Curiosa ». L’artiste contemporaine Sabrina Montiel-Soto y propose une interprétation contemporaine des mystérieux trésors des Aztèques et de l’ancien palais bruxellois de Charles Quint.

Le Palais du Coudenberg s’apprête à raviver les souvenirs du passé avec une approche tout à fait originale ce mercredi. Les objectifs de l’exposition Curiosa, Charles Quint, Dûrer et le trésor des Aztèques : se remémorer l’histoire culturelle et territoriale du site, tout en y apportant une touche de modernité. L’artiste pluridisciplinaire d’origine vénézuélienne Sabrina Montiel-Soto promet une expérience immersive du long voyage d’Albrecht Dürer jusqu’au palais de Charles Quint, au début du XVIe siècle. Une chose est sûre : la sensorialité est au rendez-vous. Il faudra ouvrir les yeux et tendre les oreilles pour lever le voile sur les curiosités d’antan.