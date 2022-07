Standard: Mathieu Cafaro et Moussa Sissako poussés vers la sortie!

Mathieu Cafaro et Moussa Sissako ont été invités à se trouver un nouveau club pour la saison prochaine. Les deux joueurs ont quitté le stage du Standard aux Pays-Bas ce mardi, pour rentrer à Liège.

S’il veut attirer de nouveaux renforts cet été, le Standard doit vendre. Et Ronny Deila a tranché, en indiquant la porte de sortie à Cafaro, qui n’est jamais parvenu à s’imposer depuis son arrivée chez les Rouches, et Sissako, victime de l’embouteillage dans le secteur défensif du club liégeois. Outre les expérimentés Kostas Laifis et Noë Dussenne, le Standard a fait le choix de privilégier les jeunes Nathan Ngoy et Lucas Noubi. Moussa Sissako n’entrait donc plus dans les plans de Deila.