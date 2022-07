Plan taxis bruxellois: un numerus clausus à 3.250 licences sur la table

Le parlement bruxellois a adopté le vendredi 3 juin le plan « taxi ». Le projet d’ordonnance réforme la réglementation du secteur des taxis et limousines dans la capitale. Il doit offrir un cadre réglementaire commun aux taxis traditionnels et aux plateformes comme Uber. Le dossier se révèle sensible. Durant l’ancienne législature, l’exécutif bruxellois a d’ailleurs échoué à le faire aboutir. Cette fois, le ministre-président Rudi Vervoort (PS) se trouve lui-même aux manettes. La récente adoption du texte constitue une avancée importante. Ce dernier comportait toutefois d’importantes lacunes. Via des arrêtés d’exécution, l’équipe du socialiste devait encore fixer plusieurs points, dont les plus cruciaux sont le nombre de voitures qui pourront circuler et les tarifs minimums et maximums. Les acteurs du secteur viennent de recevoir ces arrêtés d’exécution. Ceux-ci prévoient un numerus clausus de 3.250 véhicules.