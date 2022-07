Dans une Europe incertaine, l’euro au plus bas face au dollar

L’euro enregistrait mardi après-midi son niveau le plus bas depuis décembre 2002, avec 1.029 dollars américains pour 1 euro, soit une baisse de 1,6 %. En cause : un contexte économique difficile dans lequel la Banque centrale européenne (BCE) peine à resserrer sa politique monétaire aussi vigoureusement que son homologue américain. « Les causes de l’érosion de l’euro sont connues », estime Eric Dor, directeur des études économiques à l’IESEG School of Management à Lille et Paris. « Ce n’est pas un phénomène nouveau, mais c’est en train de “s’aggraver”. »

Incertitudes en zone euro