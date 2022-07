Wout van Aert triomphe à Calais: la leçon de vélo de Jumbo-Visma

Au bout du bout d’un ennui qui semblait poindre comme la montée finale du cap Blanc-Nez, une étape qui épousait la monotonie des partitions danoises, l’équipe Jumbo-Visma a exposé ce que personne n’attendait dans l’ultime difficulté, le tape-cul de la côte d’Opale que tout le monde a un jour monté à pied avec le chien et les gosses.

Une stratégie bien préparée par la formation néerlandaise à propos de laquelle on s’interrogeait encore, en liminaire, par rapport au fait que van Aert devait ou non protéger ses leaders Roglic et Vingegaard. Mais qui sont Roglic et Vingegaard par rapport à Wout Van Aert ? Un Slovène qui aimerait gagner le Tour et un Danois qui aimerait, comme Indurain à l’époque de Delgado ou Ullrich à celle de Riis, prendre le dessus sur son leader.