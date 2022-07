Adrien Petit, le regional de l’étape: «Important de savoir où ça va faire mal»

Adrien, vous qui êtes le régional de l’étape, à quoi sert une reconnaissance de route qui vous sont familières ?

J’habite pas très loin, c’est vrai, mais, par exemple, les premiers secteurs, on ne les emprunte pas sur Roubaix. Du coup, je les connais moins et c’est important d’y mettre les roues avant d’y passer à allure course. Pour les autres, je connais un peu le coin mais les approches sont différentes, la sortie des secteurs aussi, avec des parties un peu plus sinueuses, par exemple. C’est important de savoir où ça fera mal, où ça sera plus cool, si c’est jouable ou inutile d’attaquer à tel endroit…

Et on s’en souvient, presque deux mois plus tard ?