Euro féminin de football: les Lionnes ouvrent la chasse

Cela fera bientôt seize ans que le public d’Old Trafford attend un retour des Three Lions entre ses murs. Pourquoi l’Angleterre n’y a plus joué depuis octobre 2006, lui préférant par moments le St Mary’s (Southampton), le King Power Stadium (Leicester) ou encore Elland Road (Leeds) au moment de s’éloigner de Wembley ? Mystère. Mais ce mercredi soir, le « Théâtre des rêves », qui n’a fait que nourrir de désespoir et nostalgie les fans des Red Devils ces derniers temps, va à nouveau pouvoir vibrer en embrassant amoureusement la croix de Saint-Georges. Les Three Lionesses, tout simplement, se produiront ce mercredi à Manchester devant plus de 70.000 personnes, soit un record annoncé d’affluence pour un match de football féminin. Les Anglaises ouvrent l’Euro, « leur » Euro, en accueillant sur leurs terres l’Autriche, demi-finaliste, comme elles, en 2017. Le dernier carré est devenu une tradition pour une nation anglaise qui a terminé aux portes de la finale lors des trois dernières grandes compétitions.