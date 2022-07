Les données de tous les cours d’eau wallons disponibles sur un seul site

A partir de ce 5 juillet, la plupart des données relatives aux cours d’eau wallons sont consultables sur un seul et même site internet. Navigable ou non, dépendant d’une administration ou d’une autre, d’une province ou d’une commune, le public y trouvera en temps quasi-réel des informations relevées dans près de 500 stations sur la hauteur de l’eau, le débit de la rivière ou du fleuve, l’historique des précipitations, la tendance constatée, l’historique des mesures, etc.