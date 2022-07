Tour de France: Wout van Aert est véritablement en feu

Auteur d’un coup de force magistral à Calais, il a conquis ce succès d’étape après lequel il courait depuis le Grand Départ. On n’avait plus vu un maillot jaune s’imposer en solitaire, sur une étape de plaine depuis Cancellara à Compiègne, en 2007.

Il est libre, Wout ! Libre d’exprimer une force athlétique que les frustrations accumulées sur les routes danoises ont décuplée. Libre de donner du souffle aux plans stratégiques préalablement établis. Libre de glisser un grain de folie dans des scénarii de course décidément trop lisses, depuis le départ de Copenhague. Wout Van Aert est actuellement le meilleur coureur de la planète, le plus complet de tous, le Campinois l’a affirmé avec force et surtout, un panache fou ce mardi à Calais.