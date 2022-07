La maman de van Aert: «Plus beau que le succès au Ventoux»

Ils étaient tous deux à Calais, c’est pourtant sur leur GSM qu’ils ont vécu la finale trépidante de l’étape, dans la foule. Les parents de Wout van Aert, Ivonne et Henk, ont entendu leur fils exploser de joie en descendant de vélo, un cri qui entérinait un exploit majuscule. « Gagner une étape du Tour en étant en jaune, qu’y a-t-il de plus beau ? », se demandait la maman du champion. « Cette victoire signifie beaucoup pour Wout, c’est un soulagement après tout ce qu’il vient de vivre. Un peu partout, on lisait et entendait « il est seulement 2e… » Wout avait déjà réussi de très belles choses sur le Tour de France mais là, c’est encore plus fort. Gagner en jaune, c’est un cran au-dessus de tout le reste. Pour nous, cet exploit est encore plus beau que celui qu’il avait réussi au Ventoux… »