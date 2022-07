Zinho Vanheusden vers l’AZ Alkmaar: il devrait être prêté par l’Inter Milan

La saison dernière, Zinho Vanheusden n’a participé qu’à 14 matches (moins de 1.200 minutes) avec le Genoa. Le club ligurien avait loué le défenseur belge (23 ans à la fin du mois) à l’Inter Milan, mais celui-ci a malheureusement connu plusieurs blessures qui ont gâché son expérience à Gênes.

Désormais « fit », le Diable rouge (1 cap) veut toujours retrouver du temps de jeu et sait pertinemment qu’il n’en aura pas en Lombardie. C’est donc vers un autre club, et même un autre championnat, qu’il devrait se diriger dans les prochains jours : selon les informations de Het Laatste Nieuws, l’Inter et l’AZ Alkmaar seraient en effet proches d’un accord pour un prêt d’une saison assorti d’une option d’achat. Dont le montant reste encore à définir par l’Inter qui a plusieurs projets sur la table concernant Zinho Vanheusden.