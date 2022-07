David Goffin éliminé par Cameron Norrie: une défaite impossible à digérer

Un tableau favorable, un quatrième quart de finale en Grand Chelem contre un adversaire qui ne s’appelait ni Djokovic, ni Thiem ou Dimitrov, et surtout, une forme retrouvée qui nous a fait revoir, par moments, le David Goffin intouchable de l’année 2017 qu’il avait terminée au 7e rang mondial, finaliste en Coupe Davis et au Masters ATP avec des succès notamment sur Nadal et Federer !

Le Liégeois avait une occasion unique de redéposer une belle cerise sur ce gâteau. Une belle opportunité de décrocher une demi-finale historique en Grand Chelem, et très symbolique aussi, exactement 20 ans après Xavier Malisse, ici même à Wimbledon, et 25 ans après le parcours fou de Filip Dewulf à Roland-Garros (on n’oubliera pas de mentionner Jacky Brichant, demi-finaliste à Roland-Garros en 1958, soit 10 ans avant l’ère Open).