Goffin va retomber au 71e rang mondial, ce lundi

Comme si la douleur de l’échec ne suffisait pas, David Goffin ne pourra même pas avoir la satisfaction de voir son classement de 58e joueur mondial évoluer vers le haut après ce qui restera, avec le recul des prochains jours, un beau parcours jusqu’en quart de finale d’un Grand Chelem. Eh bien, cette belle performance ne rapporte aucun point ATP ! C’est la conséquence de la décision prise par l’ATP, justement (et qui ne faisait pourtant pas l’unanimité chez les joueurs), suite à l’exclusion des joueurs russes et bélarusses décrétée par les organisateurs de Wimbledon dans le contexte de la guerre en Ukraine. En temps normal, un quart de finale en Grand Chelem rapporte un joli total de 360 points ATP. Ici, ce sera rien, nada ! « C’est presque drôle, mais ça ne l’est pas vraiment », commenta-t-il. « Mais bon, l’important, c’est que le tennis est à nouveau là et je dois rester positif. » Goffin aurait pourtant pu fêter son retour dans le Top 40 (« Ça m’aurait fait du bien »)...