Divock Origi: «Je me suis préparé physiquement et mentalement pour pouvoir tout donner au Milan AC» Il a pris la parole en fin de journée.

Par Belga Publié le 5/07/2022 à 23:46 Temps de lecture: 3 min

Le Diable rouge Divock Origi a signé mardi un contrat de quatre ans avec l’AC Milan. L’attaquant a accordé une interview aux chaînes officielles du club rossonero après l’officialisation de son transfert. « En arrivant ici, je me suis immédiatement senti chez moi », a avancé Origi. « Je suis dans un club qui a une grande histoire, et maintenant je veux connaître sa culture. J’aime le football, je suis un fan de football et j’ai vu tout l’enthousiasme qui régnait dans la ville lorsque j’ai joué contre l’AC Milan la saison dernière. On a pu ressentir toute l’adrénaline engendrée par la course au titre qui a duré jusqu’au dernier jour. J’ai pu percevoir toute cette énergie, qui s’est libérée après tant d’années d’attente. On pouvait voir à la fois la passion de la ville et la qualité de cette équipe. »

L’attaquant a rassuré les fans sur sa motivation. « Je me suis préparé physiquement et mentalement pour pouvoir tout donner. Je pense que je peux apporter beaucoup : de la passion, du bonheur, de l’expérience et, je l’espère, des buts et des passes décisives. Je veux travailler avec mes coéquipiers, créer cette atmosphère au sein du noyau et ensuite, monter sur le terrain pour gagner. Des équipes comme Milan veulent toujours être au sommet. J’aime ces défis, je suis gonflé à bloc », a avancé Origi, 27 ans, avant de démontrer sa connaissance du club. « Tout le monde connaît l’histoire du club : 19 championnats, 7 Ligue des champions. Une histoire incroyable, immense. Et si nous remontons dans le temps, il y a beaucoup de joueurs que je pourrais nommer. J’ai vu des vidéos de Van Basten, ses années au Milan AC, ses buts. Même si sa carrière n’a pas été longue, son impact a été incroyable, tout comme celui d’autres attaquants comme Shevchenko, Inzaghi ou Weah. Ils ont fait l’histoire du club et je n’en mentionne même pas la moitié. Ce sont des joueurs emblématiques et j’aime l’idée d’être dans un club riche en culture footballistique. Enfin, je suis ici pour apporter mon expérience à l’équipe et j’espère pouvoir aider le club à grandir et à continuer à gagner. »