De plus en plus d’absentéisme au travail depuis le début de la crise sanitaire

Ensuite, l’absentéisme à moyen terme (entre un mois et un an) augmente également. Il représentait 1,84% au premier semestre 2022 contre 1,27% durant le premier semestre 2021 (+44,8%).

L’étude, menée auprès de 12.498 entreprises et 72.031 travailleurs et travailleuses du secteur privé, souligne plusieurs constats. Tout d’abord, l’absentéisme de courte durée (moins d’un mois) atteint 2,54% au deuxième trimestre 2022, soit une hausse de 28% par rapport à la même période l’an dernier où il était de 1,98%.

Plus d’absences de courte durée

Les chiffres sont traditionnellement plus importants chez les ouvriers que chez les employés aussi bien pour l’absentéisme de courte durée que pour celui de moyenne durée. Toutefois, l’augmentation de l’absentéisme entre 2021 et 2022 est plus marquée chez les employés pour les absences de courte durée (+34,8% chez les employés au deuxième trimestre 2021, contre +16,6% chez les ouvriers). Par contre, la hausse des absences de moyenne durée se fait plus ressentir chez les ouvriers que chez les employés (+21,3% chez les employés au second semestre 2021, mais +28,7% chez les ouvriers).