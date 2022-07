Etat de santé, inondations, remontée des cas de covid… Elio Di Rupo fait le point

Le ministre-président wallon est revenu sur la situation un an après les inondations qui ont eu lieu en Belgique, sur l’augmentation des chiffres liés à la crise sanitaire et sur son état de santé après son hospitalisation.

Le ministre-président wallon Elio Di Rupo (PS) était l’invité de La Première ce mercredi matin. Il a récemment subi une hospitalisation. Il se confie sur son état de santé : « Je vais beaucoup mieux. Il se fait que l’un de mes médecins et ami s’est alerté sur base d’une analyse sanguine. J’ai été trituré dans tous les sens et j’en suis sorti en pleine forme. »

Retour sur les inondations de l’année dernière

« Je me mets à la place des victimes. Il y a les victimes décédées et leurs familles, pour ces personnes-là le drame est absolu. Il y a les victimes qui ont vu leurs habitations inondées et qui ont perdu tous les souvenirs de leur vie. D’autres ont vu leur domicile s’effondrer. Je me mets à leur place et je comprends que tout le monde souhaite des solutions rapides. Mais les procédures administratives au gouvernement sont abominablement longues. Pour rembourser 50 % des dégâts par exemple, ça prend du temps et une longue procédure. »