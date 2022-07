Excès de vitesse: la procédure va changer pour les voitures de société

Depuis lundi, les entreprises peuvent recevoir les perceptions immédiates, les demandes de renseignements, les transactions, les demandes de paiement et les rappels par voie numérique via leur e-Box Enterprise activée. Elles recevront plus rapidement leurs amendes routières, pourront les consulter en ligne facilement et les gérer efficacement, explique-t-on.

Ne pas tomber dans le piège du phishing

Pus de 200 000 entreprises ont déjà activé leur e-Box Enterprise. Pour ce faire, les entreprises doivent d’abord s’enregistrer sur le site CSAM.be, la plateforme qui donne accès aux services de l’administration. Après l’enregistrement, la boîte électronique est automatiquement activée.

Les entreprises devront rester vigilantes dans cette étape de numérisation et ne pas tomber dans le piège du phishing. Le ministère de la Justice précise qu’aucune demande de paiement ne sera envoyée directement à des adresses mails. Un e-mail de notification indiquant qu’un nouveau document juridique est disponible dans l’e-Box Enterprise est d’abord envoyé. Il convient ensuite de consulter l’e-Box Enterprise afin de poursuivre le traitement de l’infraction.