Disparition «inquiétante» dans le Brabant Wallon : ce que l’on sait

L’homme, originaire de Rebecq, a disparu mardi 5 juillet aux alentours de 10h du matin. Il a quitté son domicile situé rue du Petit-Bruxelles à Rebecq dans le Brabant Wallon. Il ne s’est plus manifesté depuis. Les autorités demandent à quiconque qui aurait aperçu Frédéric Gonzalez Moradiellos de les avertir au plus vite.

Frédéric Gonzalez Moradiellos est de corpulence sportive et mesure 1m70. Il a des cheveux courts et foncés. On ignore sa tenue vestimentaire au moment de sa disparition. Il est demandé à Frédéric de prendre contact avec ses proches afin de les rassurer.

Si vous avez vu Frédéric Gonzalez Moradiellos ou si vous connaissez l’endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via l’adresse avisderecherche@police.belgium.eu.