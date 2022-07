Emmanuel Macron, physiquement et psychologiquement épuisé?

Selon plusieurs médias français, dont Le Monde , Emmanuel Macron est « physiquement et psychologiquement épuisé ». Le président français serait selon eux, atteint par son échec de majorité absolue à l’Assemblée. Il est « étourdi », « absent » et « indécis ». Il serait aussi fatigué par la politique internationale actuelle, notamment la guerre en Ukraine et la présidence du Conseil de l’Union européenne. Certains membres de sa famille proche s’inquiètent.

Un proche du président français a confié à Gala : « Il n’est pas bien en ce moment, il a plus de questions que de réponses. »