Emmanuel Macron traverse une phase d'incertitudes

Selon plusieurs médias français, dont Le Monde , Emmanuel Macron est « indécis et attentiste ». Une attitude étonnante pour les proches du président français, tel que le rapporte le quotidien national le 2 juillet. Le président de la République serait de fait, atteint par la perte de la majorité absolue à l’Assemblée nationale. « On est tous fatigués » aurait-il ainsi déclaré, dans un soupir liant « son état d’esprit personnel et celui du pays ».

Un proche du président français aurait par ailleurs confié à Gala : « Il n’est pas bien en ce moment, il a plus de questions que de réponses. »