Pour une nouvelle culture de la migrance, pragmatique, rationnelle et apaisée

75 avocats insistent auprès de la Secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration pour qu’elle s’empare du dossier de la régularisation des demandeurs d’asile, en mettant fin au blocage institutionnel et à l’opacité de l’administration compétente en la matière.

Nous vous savons juriste. Cela nous réjouit. Nous voulons croire que votre formation vous aidera à faire respecter l’État de droit, qui n’est rien d’autre que l’obligation pour chacun, y compris l’État, de respecter la loi.

À propos d’État de droit, l’agence Fedasil a pour mission d’héberger des demandeurs d’asile. La loi ne lui demande pas d’essayer. Elle lui impose d’y parvenir. Plusieurs tribunaux l’ont condamnée parce qu’elle ne remplit pas sa mission et que des hommes, parfois âgés ou souffrants, des femmes et des enfants sont abandonnés sans abri pendant plusieurs semaines. Mais ces décisions sont laissées sans suite par l’État. L’État de droit est bafoué par ceux qui ont précisément pour mission de le faire respecter. C’est grave. Le tribunal du travail francophone de Bruxelles a estimé qu’il pourrait y avoir là une infraction appelée coalition de fonctionnaires (de six mois à cinq ans d’emprisonnement). Vous avez dit au Parlement que cette situation indigne serait une de vos priorités. A la bonne heure ! Mais il y a urgence. Nombre d’avocats ont fait part de leur souhait de déposer plainte avec constitution de partie civile contre les responsables de Fedasil. Nous serions heureux que votre intervention aboutisse à ce qu’ils s’abstiennent ou que leur plainte rencontre une situation que vous serez parvenue à apaiser.

Un blocage irrationnel

Le respect de l’État de droit requiert une gestion rationnelle et pragmatique de la migrance. Plusieurs secteurs économiques sont en souffrance. Ils ne trouvent pas de main-d’œuvre. On cite notamment la construction ou l’horeca, mais aussi les soins de santé. Pourtant, nombre de sans-papiers ont les compétences et diplômes nécessaires pour occuper ces fonctions. En Belgique, les capitaux « au noir », qui sont placés sur des comptes étrangers peuvent être rapatriés moyennant paiement d’une taxe. C’est un choix rationnel et pragmatique parce qu’ils sont plus utiles en Belgique qu’à l’étranger. Il s’agit d’une politique de régularisation. Par contre, des employeurs qui voudraient engager une personne sans-papiers pour un job utile ne sont pas autorisés à le faire. Pour le coup, ce n’est ni sérieux ni pragmatique. À lire aussi Bruxelles: plus de la moitié des coursiers contrôlés par la justice sont sans papiers

Nous voyons bien que ce blocage irrationnel est guidé par la crainte de l’extrême droite ou de la droite extrême. Nous voudrions vous inviter à faire le pari de l’intelligence des électeurs. A ne pas craindre de leur expliquer qu’il est absurde de laisser en difficulté des homes pour personnes âgées, des entrepreneurs de construction et même des cafés ou des restaurants en manque de personnel, alors que le personnel disponible attend devant leur porte.

Nous avons la chance d’avoir une ministre qui connaît de l’intérieur les instances de la migrance. Vous avez à les gérer. Nous vous invitons à faire mieux que gérer mais de vous fixer l’objectif, de laisser au terme de votre mandat l’image de celle qui aura fait de la gestion de la migrance une politique apaisée et gérée rationnellement.

Ne pas laisser la clandestinité s’installer

La question des demandeurs d’asile déboutés, notamment afghans, doit aussi être prise à bras-le-corps. Nous pensons que nombres d’entre eux remplissent les conditions pour être reconnus réfugiés. Mais nous savons que vous n’avez pas d’instruction à donner au C.G.R.A dont l’indépendance découle de la loi. Cependant, les médias nous parlent quasi quotidiennement des méfaits d’une dictature moyenâgeuse en Afghanistan. Quelqu’un propose-t-il sérieusement d’envoyer sur le tarmac de Kaboul une noria d’avions et de policiers ou de militaires belges pour accompagner les milliers de déboutés afghans de l’asile ? Alors le pragmatisme impose de mettre en œuvre des solutions rationnelles. Nous songeons, par exemple, à un processus de régularisation-formation, à l’instar de ce qui se pratique à Utrecht, au lieu de laisser la clandestinité s’installer.

Une administration trop opaque

Une des solutions passe sans doute aussi par une plus grande transparence des administrations et par la conviction qu’elles ne sont pas « un camp retranché face à l’ennemi », mais des administrations belges, comme les autres, appelées à l’efficacité et la transparence, ce qui est loin d’être le cas. Les avocats dans leur diversité sont par nature habitués à rencontrer l’entièreté des administrations du pays. Il n’y en a pas qui soient plus opaques que l’Office des étrangers voire le C.G.R.A. L’accord gouvernemental d’octobre 2020 prévoit un audit des instances de la migrance. Il a été confié à un cabinet international de conseil en gestion, il y a une dizaine de mois. On ignore la mission précise qui lui a été confiée. Mieux expulser ? Faire des économies de personnel ou au contraire l’augmenter ? Rendre la migrance apaisée ? Il n’est pas normal que cet audit se déroule dans le même esprit d’opacité. Les associations qui aident les migrants et les avocats en sont soigneusement écartés. Outre des critiques, ils ont pourtant des propositions à formuler. Soyez courageuse, Madame la Secrétaire d’État. À lire aussi Les organisations condamnent le faible taux de régularisation des ex-grévistes de la faim

Osez l’ouverture ! L’enquête n’en sera que plus fructueuse et les solutions proposées que plus convaincantes.

Une opportunité à saisir

Nous voulons vous adresser un vœu. Celui de ne pas être simplement la énième responsable de la politique de migrance, mais que vous mettiez les deux ans qui restent avant les prochaines élections pour être la Ministre qui aura participé à rendre la politique de migrance en Belgique apaisée et rationnelle. Puissiez-vous être la Ministre qui, affranchie des craintes réactionnaires voire haineuses, aura fait que des situations humaines, souvent douloureuses, toujours délicates, soient gérées avec respect. Puissiez-vous être la Ministre qui sera parvenue à montrer que gérée intelligemment, la migrance n’est pas une charge mais une opportunité à saisir, pour qui sait voir.