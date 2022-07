Royaume-Uni: huit nouvelles démissions au sein du gouvernement de Boris Johnson

Après les démissions des ministres de la Santé et des Finances, c’est au tour de deux secrétaires d’Etat et du ministre de l’Education de lâcher le Premier ministre Boris Johnson.

Trois membres supplémentaires du gouvernement britannique ont annoncé mercredi leur démission, au lendemain des départs fracassants des ministres de la Santé et des Finances, fragilisant encore le Premier ministre Boris Johnson empêtré dans une vague de scandales.

Les démissions défilent depuis mardi soir dans le bureau du Premier ministre britannique Boris Johnson. Après les ministres des Finances Rishi Sunak et de la Santé Sajid Javid en soirée, le secrétaire d’État chargé de l’Enfance et de la Famille Will Quince et l’assistante auprès du secrétaire d’État aux Transports Laura Trott mercredi matin, c’est au tour du ministre de l’Éducation Robin Walker de jeter l’éponge, rapportent les médias britanniques, dont la BBC.