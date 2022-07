Le Tour de France en Belgique ce jeudi: les détails du passage du peloton (infographies)

La sixième étape du Tour de France prendra son envol ce jeudi 7 juillet de Binche en direction de Longwy. La Cité du Gille, seule ville-étape en Belgique de cette édition de la Grande Boucle, sera le théâtre du départ de la plus longue étape, soit 220 kilomètres.

Le passage de la caravane du Tour de France est prévu entre 1h05 et 10h35. Les coureurs signeront la feuille de départ et seront présentés au public sur la Grand-Place entre 10h55 et 11h40.