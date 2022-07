Justine Rasir après la défaite des Red Panthers: «Pas le temps de nous apitoyer sur notre sort!»

Qu’est-ce qui a finalement manqué face à l’Australie ? Simplement plus du réalisme ?

L’une de nos forces principales, ce sont les contre-attaques sur notre press. Mais voilà, nous affrontions la 3e nation du monde et elles ont trouvé des solutions pour contrer celui-ci. Et c’était évident que nous n’allions pas nous créer autant d’occasions que face à des équipes un peu moins fortes. Nous aurions dû juste saisir les occasions quand elles se sont présentées et pas forcément en chercher plus. Nous avons fait tout ce que l’on pouvait et on a mis l’énergie qu’il fallait. Mais voilà, il nous a manqué juste la finition.

Maintenant, on ne va pas se mentir, la suite de la compétition s’annonce beaucoup plus compliquée que si vous aviez terminé à la 1e place de la poule. Il reste le match face au Japon même si la 3e place du groupe sera peut-être plus intéressante pour la suite du tournoi.

Cela ne change rien. Nous jouons toujours pour remporter la victoire. Et ce quelles que soient les conséquences. Nous continuerons à regarder match par match et on ne se projette plus. Nous connaissons naturellement les adversaires que nous rencontrerons en cas de victoire mais on se préoccupe d’abord du duel face au Japon et puis notre voyage à Amsterdam dès jeudi puisque maintenant c’est une certitude que nous devrons aller aux Pays-Bas. Mais nous n’allons certainement pas commencer à nous prendre la tête pour ces quarts de finale. On va y aller petit à petit.