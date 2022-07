La FEB appelle à toucher à l’indexation automatique des salaires

La Fedération des entreprises de Belgique lance un « cri d’alarme » : la guerre en Ukraine a pour effet de dégrader gravement la situation économique : la croissance ne suit plus, les investissements des entreprises se réduisent, les exportations aussi, la compétitivité de notre économie en général est à risques… Peter Timmermans, CEO, et Edward Rosens, chief economist, n’ont pas tourné autour du pot mercredi matin, intervenant au siège de l’organisation patronale : il faut toucher à l’index. Le mécanisme est devenu « insupportable » économiquement parlant, à les entendre. « Nous allons droit dans le mur », prévient Pieter Timmermans.

« Les dernières prévisions du bureau du plan indiquent que nous aurons six indexations des salaires cette année en Belgique. C’est un drame pour notre compétitivité. Les coûts salariaux s’envolent en Belgique, extrêmement vulnérable, on ne peut pas rester sans réagir. » Le même ponctue : « On peut arriver à des niveaux de 10 % à 15 % d’inflation à l’automne. Franchement, nous entrerons alors en récession si la situation ne change pas, si l’indexation automatique des salaires est maintenue en l’état. »

Pieter Timmermans appelle à organiser une « concertation tripartite », associant patronat, syndicats et autorités politiques, « pour trouver des solutions visant à atténuer la crise de compétitivité ». Il implore les organisations syndicales de « se rendre compte de la gravité de la situation ». Le but, dit-il, est de « trouver une répartition plus équitable des coûts générés pas la crise ». A cette fin, le patron des patrons, en plus d’agir sur les prix de l’énergie, propose notamment de « limiter temporairement l’impact de l’indexation automatique des salaires ». Pour cela, plusieurs façons possibles. Celle-ci : « Reporter une tranche d’indexation de 2,5 % à l’année prochaine, en vue des évolutions salariales dans les pays voisins, tout cela combiné avec une baisse de la taxation sur les bas salaires. » Ou encore : « Indexer les salaires en pourcents jusqu’à un certain niveau de rémunération et appliquer une indexation forfaitaire au-dessus de ce niveau. » Enfin : « En valorisant la masse d’indexation, par exemple pour l’harmonisation du deuxième pilier. »

Timmermans critique envers les experts

Pieter Timmermans : « Modifions notre système de formation des salaires. Si nous n’agissons pas maintenant, alors nous devrons faire un saut d’index en 2024, ce sera inévitable. Je ne veux pas en arriver là. D’où les réformes du mécanisme que je propose aujourd’hui. Nous devons absolument agir maintenant. »

Pieter Timmermans épingle au passage les propositions relatives au soutien au pouvoir d’achat soumises récemment au gouvernement par un groupe d’experts : « Le rapport d’experts consacre trois pages à la gravité de la situation économique et tout le reste à de possibles nouvelles dépenses ! C’est incroyable. Les chefs d’entreprise ne comprennent pas. »