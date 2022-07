Les Red Flames mettent le cap sur l’Angleterre et l’Euro 2022

À 11 heures, les Red Flames prendront la direction de l’Angleterre où elles disputeront l’Euro de football féminin 2022. La sélection belge embarquera à Zaventem dans un vol charter de Brussels Airlines en direction de Manchester, l’arrivée est prévue à 12h15. Le soir, elles s’entraîneront pour la première fois à Wigan, où la délégation a établi son camp de base.

L’ensemble de la sélection et du staff a été salué mercredi matin au b.house de Brussels Airlines par le président de l’Union belge Paul Van den Bulck et la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V), entre autres. « Nous sommes déjà incroyablement fiers de tant de talents féminins, de tant de ’girlpower’», a déclaré Verlinden. « Pour tant de filles, vous êtes des modèles et nous vous souhaitons beaucoup de succès. »