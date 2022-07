Kim Clijsters revient sur son come-back manqué: «Le Covid m’a joué un sale tour»

Kim Clijsters joue toujours au tennis et… sait encore gagner des matches à Wimbledon ! Mais désormais, ça se passe du côté du tournoi des Légendes, épreuve qu’on appelle peu glorieusement « Ladies Invitation Doubles » à la Church Road. Mais qui réunit tout de même des anciennes top-joueuses comme, outre Clijsters, Agnieszka Radwanska, Flavia Pennetta, Daniel Hantuchova ou Martina Hingis qui joue aux côtés de la Limbourgeoise. Au premier tour, la paire belgo-suisse a directement montré qu’elle faisait partie des duos favoris (on ne parle pas de vraie compétition, ici, soyons clairs), en battant sèchement Nathalie Dechy et Barbara Schett sur le score de 6-0, 6-2 en 52 minutes ! « C’est toujours aussi fun », s’exclame Kim qui n’a pas perdu son joli sourire. « Ça permet aussi de garder le contact avec les anciennes joueuses et j’aime toujours autant jouer » rajoute celle qui commente aussi le « vrai » tournoi, sur les ondes de la BBC.