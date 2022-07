EuroMillions: un gain record de 230 millions proposé ce vendredi

Le précédent record était de 220 millions d’euros et datait du 15 octobre 2021. A l’époque, c’était un Français qui avait décroché la timbale. Ce vendredi 8 juillet, cette somme sera dépassée et permettra peut-être à la personne qui trouvera les cinq bons numéros et les deux bonnes étoiles d’empocher le Jackpot de 230 millions d’euros.

Si aucun gagnant de rang 1 ne remporte la somme, la cagnotte restera plafonnée à 230 millions d’euros lors des quatre tirages suivants. «S’il n’y a toujours pas de gagnant au rang 1 au cinquième tirage, le montant du Jackpot sera partagé entre les gagnants du rang 2 ou du premier rang suivant contenant au moins un gagnant», explique la Loterie Nationale.