France: en attendant la déclaration d’Elisabeth Borne, la Nupes marie Emmanuel Macron à Marine Le Pen

En attendant la déclaration de politique générale de la Première ministre française, Elisabeth Borne, les députés de la Nupes ont marié Emmanuel Macron et Marine Le Pen au cours d’une fausse cérémonie devant le Palais Bourbon.

A 15h, la Première ministre Elisabeth Borne doit prononcer sa déclaration de politique générale à l’Assemblée nationale. Mais en attendant, ce sont les députés de la Nupes qui ont attiré l’attention devant le Palais Bourbon. Et pour cause, un faux mariage entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen a été organisé par certains membres à la gauche de l’hémicycle. L’objectif ? Contester les votes de la majorité présidentielle au profit du RN, au sein de l’Assemblée.

Et ils ne sont pas arrêtés là, les élus ont enchaîné avec des funérailles bien particulières. Celles du « front républicain ». « Commèrerons ensemble celui qui fut notre rempart et qui est aujourd’hui une passoire », aurait-on alors lancé, selon BFM TV .