France: à l’Assemblée nationale, Elisabeth Borne appelle les oppositions à «bâtir ensemble» des «compromis»

Lançant sa déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale, la Première ministre a assuré vouloir mener «pour chaque sujet une concertation dense». «Nous aborderons chaque texte dans un esprit de dialogue, de compromis et d’ouverture», a-t-elle insisté, en appelant à construire des «majorités de projet».

Au cours de son discours, la Première ministre française a appelé à trouver «des compromis» et à «bâtir ensemble» les solutions aux défis des prix de l’énergie ou du climat, ajoutant que «le désordre et l’instabilité ne sont pas des options». Elisabeth Borne a également promis mercredi des «réponses radicales à l’urgence écologique», que ce soit «dans notre manière de produire, de nous loger, de nous déplacer, de consommer».

«Dès le mois de septembre, nous lancerons une vaste concertation en vue d’une loi d’orientation énergie-climat», a-t-elle ajouté, en promettant de définir «filière par filière, territoire par territoire» des «objectifs de réduction d’émissions, des étapes et des moyens appropriés».

Une réforme du système de retraite

Au sujet des retraites, la Première ministre a prévenu que les Français devraient «travailler progressivement un peu plus longtemps», dans sa déclaration de politique générale devant les députés.

«Notre pays a besoin d’une réforme de son système de retraite», réforme qui «ne sera pas uniforme», qui «devra prendre en compte les carrières longues et la pénibilité» et «veiller au maintien dans l’emploi des seniors», a t-elle ajouté, précisant que cette réforme serait menée «dans la concertation avec les partenaires sociaux, en associant les parlementaires le plus en amont possible».

Pas de vote de confiance

Contrairement à nombre de ses prédécesseurs, la Première ministre ne se soumettra pas à un vote de confiance après avoir exposé les grandes priorités de son gouvernement, à partir de 15h devant les députés puis à 21h devant les sénateurs. Les chefs de file des différents groupes interviendront à sa suite dans une ambiance qui s’annonce électrique. Aussi, l’alliance de gauche Nupes à l’Assemblée nationale a annoncé le dépôt d’une motion de censure contre le gouvernement d’Elisabeth Borne, ont indiqué plusieurs de ses membres à la veille de la déclaration de politique générale de la Première ministre.

«Un compromis sans compromission»

Disposant seulement d’une majorité relative à l’Assemblée nationale, et minoritaire au Sénat, Mme Borne veut ainsi éviter un double écueil pour son grand baptême du feu : être renversée si le vote de confiance lui était refusé par les députés ou être maintenue grâce à l’abstention des élus RN.

«Ce serait très mal perçu par l’opinion d’avoir un vote de confiance, même ric-rac, avec l’abstention des RN», note une source gouvernementale.

L’exercice est tout de même périlleux : contestée par les oppositions, Elisabeth Borne doit dévoiler son style, sa méthode et son programme, au premier rang duquel figure le très attendu projet de loi sur le pouvoir d’achat, présenté jeudi en Conseil des ministres.

Dans un contexte international marqué par la guerre en Ukraine, une inflation galopante et l’urgence climatique, l’objectif est de «présenter une base de travail avec le Parlement», «une méthode» pour «bâtir ensemble» des compromis, souligne son entourage.

La Première ministre va ainsi «tenir compte» des consultations menées avec les groupes politiques, qui ont toutefois fait connaître leur refus de participer à un accord de coalition.

Il s’agit «de trouver des compromis sans compromissions», insiste son entourage, qui assure que Mme Borne rappellera, dans son discours, ses engagements en faveur du plein emploi, de la transition écologique ou de l’égalité et n’esquivera pas le dossier explosif de la réforme des retraites.

Un «blocage» de la part des Insoumis

A défaut d’avoir pu constituer une coalition, la confiance se construira «patiemment texte après texte», selon le gouvernement.

Ebauche de cette quête de consensus : à la demande de l’opposition, les députés ont, à l’unanimité mercredi, ramené du 31 mars au 31 janvier 2023 les délais pour la collecte de données sanitaires Covid et un possible pass sanitaire aux frontières, lors de l’examen en commission du premier texte de la législature consacré à la veille et la sécurité sanitaire.