Agriculture et élevage: la vache Bleue Mixte vous emmène en balade

Mais quelle mouche a donc piqué les responsables du programme Interreg France-Wallonie-Vlaanderen de créer des parcours agrotouristiques avec une race bovine comme fil conducteur ? L’idée est tout cas originale et semble déjà séduire pas mal de monde, chez nous et dans le nord de la France.

Cette race bovine, une mutation de la Blanc Bleu Belge qui produit du lait et de la viande en quantité raisonnée est baptisée Bleue Mixte en Belgique et Bleue du Nord en France. Elle était menacée et des éleveurs ont décidé de la revaloriser de toutes les manières qu’ils pouvaient, touristiquement mais d’abord gastronomiquement, avec le programme européen Interreg en soutien. Si des balades connectées fonctionnent déjà dans l’Avesnois français, au départ d’Ohain et St-Aubin, la première vient d’être inaugurée à Somme-Leuze, au départ de la ferme de la Bourgade de la famille Leboutte.