Podcast - Pourquoi le marché l’immobilier ralentit... et rajeunit

Par la rédaction Publié le 7/07/2022 à 06:00 Temps de lecture: 1 min

Le marché de l’immobilier ralentit. Les prix diminuent, surtout sur les derniers mois. C’est le constat des notaires, qui publient aujourd’hui leur baromètre de l’immobilier. Ils soulignent de plus les acheteurs sont plus jeunes. On en parle avec le porte-parole de la Fédération des notaires, Renaud Grégoire.

