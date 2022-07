Réforme fiscale: le syndicat national des propriétaires s’oppose aux propositions des experts

L’accord de gouvernement stipule que la Vivaldi procédera à une vaste réforme fiscale visant à rendre le système plus simple et plus juste. Un comité d’experts, dirigé par le professeur Mark Delanote (UGent), a formulé diverses recommandations, présentées en début de semaine. Elles visent notamment à réduire la pression fiscale sur le travail mais concernent également la fiscalité immobilière.

Pour le SNPC, elles ne comprennent « rien de neuf quant aux intentions poursuivies si ce n’est différentes précisions ». Si le syndicat des propriétaires affirme ne pas avoir de « tabou » sur le principe, il demande à « appréhender la fiscalité immobilière sous tous ses aspects : revenus et patrimoine, et en outre (…) à tous les niveaux de pouvoir ».

« En l’état et en regard de ce qui est proposé et du manque total de concertation le SNPC est contre et mobilisera ses membres et les propriétaires en général, d’autant plus à l’approche des élections de 2024 », prévient le syndicat.