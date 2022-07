Wimbledon: Elise Mertens se qualifie pour les demi-finales du double

Elise Mertens (WTA 1 en double) et sa partenaire chinoise Shuai Zhang (WTA 4) se sont qualifiées pour les demi-finales du double dames aux Internationaux de Grande-Bretagne de tennis, mercredi sur le gazon de Wimbledon.

La paire classée tête de série N.1 a écarté en quarts de finale le duo tête de série N.7 formé par la Chilienne Alexa Guarachi (WTA 29) et la Slovène Andreja Klepac (WTA 18), s’imposant 6-3, 6-2 en 59 minutes.

Elise Mertens et Shuai Zhang affronteront pour une place en finale soit la Polonaise Alicja Rosolska (WTA 44) et la Néo-Zélandaise Erin Routliffe (WTA 34), têtes de série N.11, soit les Américaines Danielle Collins (WTA 328) et Desirae Krawczyk (WTA 13).