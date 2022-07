Bruxelles: la Foire du Midi de retour avec plusieurs nouveautés

Du 16 juillet au 21 août, la Foire du Midi reprend ses quartiers le long du boulevard du Midi, à Bruxelles. Les autorités communales ont dévoilé mercredi matin lors d’une conférence presse les nouveautés de cette 141e édition de l’évènement. Cette année, Virginie Hocq et Sofie Dumont seront les ambassadrices de l’événement. Trois nouvelles attractions feront également le bonheur des visiteurs: le Pirate Party, le Techno Power et le X-treme. Le premier, un bateau pirate de 20 mètres de long, se trouvera du côté des Arts & Métiers. Le second proposera des accélérations de 110km/h à 160°. Enfin, le troisième prend la forme d’un bras central en rotation auquel sont attachées six voitures.

L’édition 2022 proposera pas moins de 133 attractions. Pour l'échevin des Affaires économiques de la Ville de Bruxelles, Fabian Maingain (Défi), le retour de l’évènement marque le début de l’été bruxellois : « La Foire du midi bat dans le cœur des Belges et des Bruxellois comme la destination vacances au cœur de l’été bruxellois. Apportant ses moments de joie et de gourmandise qui émerveillent les grands et les petits enfants ». Pour l’édile amarante, l’événement constitue aussi un challenge. « C’est aussi un défi événementiel de s’efforcer de concilier implantation urbaine, impact d’un chantier et équilibre avec la qualité de vie des riverains ! Un enjeu au cœur de mes préoccupations pour faire en sorte que la foire reste une fête pour tous ».