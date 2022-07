Ann Wauters: une reconversion inattendue

Les JO de Tokyo ont été la dernière aventure d’Ann Wauters comme joueuse. À 41 ans, l’icône de notre basket féminin a raccroché ses baskets, sortant même de l’univers de la balle orange. « J’ai mis mon expérience de vie au profit des autres en faisant énormément de conférences dans les entreprises sur la gestion de groupe et la cohésion d’équipe. Les valeurs que le sport véhicule peuvent s’appliquer dans le monde entrepreneurial, spécialement après la pandémie où tous les repères ont été bousculés et où il a parfois fallu retisser des liens autour de buts et de valeurs. Cela m’a permis de faire un pas en retrait par rapport au basket, de rencontrer d’autres personnes et d’autres univers, ce qui est terriblement passionnant. »