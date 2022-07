Julie Allemand: «Être réserviste, cela me convient»

Pour sa seconde aventure sur le sol américain, Julie Allemand est dans une position inédite : « Je suis considérée comme une « rookie », une débutante, dont le rôle est de faire souffler les titulaires et apprendre », nous confie la Liégeoise, qui joue aussi à Lyon et a l’habitude d’avoir la pression sur ses épaules. « Ce n’est pas le cas ici ! Ce sont les titulaires qui portent ce poids. C’est le mode de fonctionnement américain. Je n’en suis pas frustrée car c’est ce que je recherchais en signant avec de telles stars. Ainsi, je suis un peu moins dans la gestion et plus dans l’instant présent. J’aime vraiment la manière de jouer et de fonctionner en WNBA. »