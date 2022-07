Emma Meesseman: «Je voulais sortir de ma zone de confort»

Absente des terrains de la WNBA l’été dernier, Emma Meesseman a été l’un des plus gros transferts de cette année. Il faut dire qu’elle reste sur un titre lors de sa dernière saison avec Washington où elle avait été élue meilleure joueuse de la finale des playoffs. « J’étais comme à la maison à Washington, j’y connaissais tout le monde. Mais je suis arrivée à un moment de ma vie où je dois sortir de ma zone de confort pour continuer à évoluer et à apprendre. Si je ne l’avais pas fait après les Jeux olympiques et cette pandémie, je ne l’aurais plus fait. Je déteste le changement mais je dois apprendre à changer les choses, à continuer à aller vers les autres pour apprendre de la richesse de chacun. J’avoue que je me demande encore si j’ai fait le bon choix de changer ainsi mes habitudes car il y a des moments plus compliqués mais il y a aussi de magnifiques instants, sportifs et humains.