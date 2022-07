«Résurrection» de Mahler par Romeo Castellucci: beaucoup de bruit pour rien?

Un festival est par nature un endroit où l’on va voir ce qu’on ne voit pas ailleurs. Pari réussi à Aix avec « Résurrection », à voir sur Arte, et « Salome », à entendre sur France Musique, revisités par Castellucci et Breth.

Romeo Castellucci a pris l’habitude de mettre en scène des œuvres symphoniques. Il avait signé à Aix (on vient de revoir le spectacle à la Monnaie) un poignant Requiem de Mozart. Il récidive cette fois avec la 2e symphonie de Mahler, surtitrée Résurrection et commence par où il avait terminé, avec un amas de terre sur scène. Cette fois, elle envahit l’espace vide du stadium de Vitrolles, un immense cube de béton brut de Rudy Ricciotti, rapidement laissé à l’abandon après son inauguration. L’endroit connaît donc sa propre « résurrection », même si beaucoup reste à faire en termes d’accueil et de confort du public.