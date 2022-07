Tour de France: la photo qui montre la galère de Jumbo

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas en cyclisme ! Alors qu’hier, l’équipe était aux anges suite à la victoire autoritaire de Wout Van Aert, l’équipe néerlandaise vit une cinquième étape complètement différente ! Rien (ou presque) ne leur est épargné : chutes, crevaisons, maillot jaune distancé… Premièrement, c’est Van Art qui allait se retrouver au sol avant de revenir dans le peloton. À 36 kilomètres de l’arrivée, Vingegaard était, lui, victime d’un problème mécanique et a dû prendre le vélo de Van Hooydonck avant de prendre celui de Benoot mais celui-ci était lui aussi trop grand pour le Danois ! Vingegaard a fini par prendre un autre vélo et est reparti avec un groupe d’attardés !

Quelques kms plus tard, c’est au tour de Wout Van Aert de se mettre au service du Danois puisque le maillot jaune a dû attendre son leader… t comme si cela ne suffisait pas, c’est Primoz Roglic qui s’est retrouvé au sol.

En l’espace de 10 km, la Jumbo a perdu gros. Très gros !