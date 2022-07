Mercato: Axel Witsel signe à l’Atlético Madrid (officiel)

Witsel, 33 ans, a fait ses débuts professionnels en 2006 avec le Standard, son club formateur. Après avoir glané deux titres de champion de Belgique avec les Liégeois, il a rejoint Benfica en 2011 avant de filer au Zénit Saint-Pétersbourg un an plus tard. En janvier 2017, le Liégeois quitte la Russie pour la Chine et le Tianjin Quanjian.

Le Diable Rouge (126 caps) signe son retour en Europe en 18 mois plus tard en s’engageant avec Dortmund en Allemagne. Son contrat courant jusqu’au 30 juin 2022, il n’a pas été prolongé par les ’Borussen’ et a pu s’engager dans le club de son choix.

Axel Witsel a la particularité d’avoir gagné au moins un trophée dans chaque club où il a évolué avec donc deux titres de champion (2007-2008 et 2008-2009), une Coupe de Belgique en 2011 et deux Super Coupes de Belgique en 2009 et 2010 avec le Standard, une Coupe de la Ligue portugaise avec Benfica en 2012, le titre en Russie en 2015 et la Coupe de Russie en 2016 ainsi que deux Super Coupes de Russie en 2016 et 2017 avec le Zenit, une Coupe d’Allemagne en 2021 et une Super Coupe d’Allemagne en 2020 avec le Borussia Dortmund.