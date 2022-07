La Lettonie réintroduit le service militaire obligatoire

À lire aussi La reconstruction de l’Ukraine sera européenne ou ne sera pas

La ministre pense cependant introduire un Service d’Utilité Collective (SUC). Ce ne sera pas un service militaire volontaire, mais un service qui « permettra à des jeunes filles et garçons, de 18 à 25 ans, de développer leurs potentialités individuelles et collectives ainsi que l’esprit de solidarité en se mettant au service de la population tout en bénéficiant d’un encadrement de la Défense », précise Mme Dedonder à la RTBF. « Le Service d’Utilité Collective s’adressera aux jeunes demandeurs d’emploi ou bénéficiaires d’un revenu d’intégration sociale (RIS), lesquels continueront à bénéficier d’une protection sociale pleine et entière et toucheront aussi une solde nette en complément de leurs allocations. »