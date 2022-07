France Télévisions: Ruquier, Drucker, des «Chiffres et des lettres»… voici les nouveautés de la rentrée

Des « Chiffres et des lettres » rétrogradée, Salamé et Ruquier séparés, le retour de Lopez… Voici les nouveautés prévues pour la rentrée par France Télévisions.

« Notre souhait, c’était d’être un peu en rupture, de ne pas être sur un plateau », comme c’était le cas avec l’émission de Michel Drucker, a indiqué à l’AFP le directeur des antennes et des programmes de France Télévisions, Stéphane Sitbon-Gomez.

Le monument Drucker déplacé

Michel Drucker, lui, passe de France 2 à France 3, toujours le dimanche, à partir de 13h30. « Ça va être un “Vivement dimanche” revisité », a-t-il dit. « Vu qu’il est rentré (à la télévision) au moment des JO de 1964, je lui ai demandé de rester avec nous jusqu’aux JO » de Paris-2024, a indiqué M. Sitbon-Gomez.

Jarry arrive

L’humoriste Jarry présentera tous les dimanches en fin d’après-midi « Rendez-vous chez Jarry » (titre provisoire), où il « testera les astuces qui ont passionné les réseaux sociaux », selon France Télévisions.

« Renouveler le divertissement, c’est notre enjeu prioritaire, ça n’est pas là ou France Télévisions a été le plus innovant au cours des 10-15 dernières années », a reconnu M. Sitbon-Gomez.

Procès filmés

Grande nouveauté désormais permise par la loi, France 3 diffusera des procès filmés, pour mieux faire comprendre le fonctionnement de la justice. Il ne s’agira pas de procès en direct : les tournages ont déjà commencé et il faut que les procès soient clos (c’est-à-dire sans possibilité d’appel) au moment de la diffusion.

« On attend d’en avoir suffisamment en stock pour lancer une série », a déclaré la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte.

Salamé et Ruquier le samedi, mais séparés

Léa Salamé reste seule aux commandes du talk-show du samedi en deuxième partie de soirée sur France 2, qu’elle présentait auparavant avec Laurent Ruquier. Jusque-là intitulé « On est en direct », il s’appellera désormais « On ne peut plus rien dire ».

Laurent Ruquier, lui, animera le samedi en première partie de soirée une émission provisoirement intitulée « Tout nous fait chanter ». Lui et ses invités revisiteront l’actualité sous forme de chansons humoristiques. L’animateur pilotera par ailleurs une autre émission, fondée sur des images d’archives, « Aujourd’hui comme hier ».

« Des chiffres et des lettres » rétrogradée

C’est la fin d’une ère : après 50 ans d’antenne, le jeu culte « Des chiffres et des lettres » ne sera plus diffusé quotidiennement sur France 3 mais le week-end. La plus vieille émission du PAF, après « Le jour du Seigneur », a été lancée en 1972 et est présentée depuis 30 ans par Laurent Romejko.

Féraud maître des jeux

Habitué de l’animation des jeux, Cyril Féraud en récupère deux nouveaux : « 100 % logique » en première partie de soirée sur France 2 et « Duels en familles, le match des régions » sur France 3 (à la place des « Chiffres et des lettres »).

Passations sur France 5

Deux émissions phares de France 5 changent de mains : Augustin Trapenard remplacera François Busnel à la présentation de l’émission littéraire « La grande librairie » le mercredi soir et Thomas Snegaroff succédera à Karim Rissouli à la tête de l’émission d’actualité « C politique » le dimanche.

Enfants gâtés

Ces dernières années, il n’existait plus d’émissions pour enfants incarnées par des animateurs sur le service public. Lacune comblée avec « Okoo-koo », portée par quatre animateurs (Manon, Bouba, Julia et Sam) et diffusée le mercredi sur France 4 et sur l’appli Okoo.

« Le papotin » : journalistes à part

France 2 proposera « Les rencontres du Papotin » (8X40 minutes) : des interviews de personnalités menées par des journalistes atteints de troubles autistiques et membres de la rédaction du journal « Le papotin », créé il y a plus de 30 ans.

Gilles Lelouche sera le premier à passer sur le grill de ces « journalistes hors-norme qui amènent une émotion » singulière et jettent une lumière inédite sur leurs invités, selon Stéphane Sitbon-Gomez.