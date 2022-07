Au bout du suspense, Rafael Nadal se qualifie pour les demi-finales de Wimbledon

Malmené et visiblement en souffrance, le Majorquin, 36 ans, a pourtant trouvé les ressources nécessaires pour s’imposer 3-6, 7-5, 3-6, 7-5 et 7-6 (10/4) au bout d’un long duel de plus de 4 heures (4h20 minutes).

Rafael Nadal est ainsi toujours en course pour un troisième sacre de rang en Grand Chelem après ses succès à l’Open d’Australie et à Roland-Garros, et peut toujours viser un troisième sacre à Wimbledon, après 2008 et 2010.