PointCulture sauvé: un plan social à 3 millions d’euros

Après presque cinq années de réflexion et de questionnement sur les missions et le futur de PointCulture (ex-Discothèque nationale, ex-Médiathèque de la Communauté française), le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a entériné ce mercredi les nouvelles missions de cet opérateur et son contrat-programme 2022-26.

On le sait, ce futur passe par un plan social, une réduction significative des effectifs, bien moindre cependant que la chute des prêts et de la fréquentation enregistrée ces deux dernières décennies. S’il y avait plus de 4,11 millions d’euros de prêts en 2001, il y en a eu moins de 200.000 au dernier exercice. La chute des revenus suivait la même pente : le chiffre d’affaires de la médiathèque ne représentait plus que 3 % des ressources de l’ASBL.