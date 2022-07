Séries: les Sex Pistols, le chaos pour marque de fabrique

Punk un jour, punk toujours. Il ne fallait pas compter sur John Lydon pour applaudir la sortie de Pistol, série réalisée par le cinéaste britannique Danny Boyle et qui retrace la carrière éclair des Sex Pistols. A moins de considérer « merde la plus irrespectueuse » comme un compliment de la part de l’ancien chanteur du groupe, qui s’est opposé en justice à l’utilisation des titres de l’album Never Mind The Bollocks dans la série produite par Disney +. Ce ne sera ni la première ni la dernière fois qu’un tribunal aura à trancher un contentieux entre les membres du plus célèbre des groupes punks.