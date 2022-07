Une quatrième dose à l’automne: pour qui et dans quel ordre?

La task force vaccination et la CIM Santé ont dévoilé ce mercredi leur plan d’action en vue de l’hiver. Dès le mois de septembre, les personnes les plus vulnérables et/ou exposées au coronavirus recevront prioritairement leur deuxième (ou troisième) rappel de vaccin. Les autres devront attendre maximum jusqu’à fin novembre.

En prévision de l’automne et de l’hiver, saison propice aux intérieurs confinés, la Belgique proposera une 4e dose de vaccin aux plus vulnérables (voire une 5e pour certains) et au personnel de soin en priorité, avant de l’étendre à d’autres groupes de personnes. « La nouvelle campagne de vaccination est très importante : cela reste notre principale ligne de défense », a résumé le président de la task force vaccination, Dirk Ramaekers, à l’issue de la Conférence interministérielle (CIM) santé de ce mercredi.